Bertina e Big Brother dhe jeta e saj mes sheikëve të Dubait! (Foto)

Me siguri të gjithëve ju kujtohet Bertina Mehmeti, konkurente e edicionit të tretë të Big Brother Albania.

Ajo fitoi simpatinë e publikut me ëmbëlsinë që e karakterizonte, por tërhoqi gjithashtu vëmëndjen për lidhjen me Erionin dhe trekëndëshin e krijuar me konkurentetn tjetër, Olta Sheta. Bukuroshja nga Delvina mundi të qëndronte vetëm dy muaj brënda shtëpisë së famshme ndryshe nga i dashuri i ri i cili ishte një ndër finalistët