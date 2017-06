BESA: Deponia po helmon Strugën, faji tek komuna

Lëvizja BESA reagon për deponinë në Strugë, duke theksuar se ajo po paraqitet si përsëritje e fenomenit të Jugohromit, e cila bën helmimin e qytetarëve në mënyrë të heshtur duke marrë përmasa serioze në drejtim të dëmtimit të shëndetit të qytetarëve e sidomos të fëmijëve.

“Natyra qytetit të Strugës i ka fal një bukuri natyrore që e karakterizon për natyrë të pastër për të cilën ia kanë zili shumë vende evropiane. Situata që ka marrë përmasa katastrofale jo vetëm që e zhbën këtë element si pasuri e qytetit të Strugës por njëherit fshehë edhe prapaskena të errëta të politikës ditore që shkojnë në dëm të qyetarëve.”, thekson BESA.

Sipas forumit rinor të kësaj partie, katastrofa e paralajmëruar se do vijë deri në këtë gjendje është edhe elementi fillestar i dislokimit të kësaj deponie pikërisht në zemër të vendbanimit të banorëve të Strugës, por askush nuk e di se cilat janë ato parametra bazë që të përzgjidhet ky lokacion për deponinë, që me të vërtetë ky vend duhet të jetë vend që do të shërbente për zhvillim bujqësor dhe blektori.

“Kërkojmë që ky problem të zgjidhet sa më shpejtë dhe organet kompetente të cilët kanë menaxhimin e kësaj deponie ti japin fund një orë e më parë, ku njëherit i bëjmë thirrje banorëve sidomos prindërve strugan të kanë kujdes fëmijët nga helmimi i mundshëm që mund të ketë pasoja në të ardhmen.”, theksoi forumi rinor i Lëvizjes BESA. (INA)