”Besa me Gylenin apo me Erdoganin” (Foto)

Pas akuzave se Lëvizjen Besa ka lidhje me “Gylenin” kanë reaguar besatarët. Në rrjetin social “Facebook” ka shkruar zëdhënësi i Lëvizjes Besa, Orhan Murtezani, duke ironizuar me pyetjen “A jemi me Erdoganin apo me Gylenin”.

“Njerëz, a ka mundësi të merreni vesh: a jemi me Erdoganin apo me Gylenin?

Sepse me të dy njëherësh nuk mund të jesh.

Një maqedonas na quan “të krijuar nga britanikët”, ndërsa këta injorantët shqiptarë, që nuk e dinë çka është parodia, ende nuk po arrijnë të merren vesh: herë na quajnë erdoganistë, herë gylenistë, herë zaevistë, herë vmroistë.

Sa të mjerë që janë!

Një gjë asnjëherë mos e harroni: secila akuzë që nuk dëshmohet, ajo është shpifje.

Ndërsa për ata që ende kanë dilema, po e shpjegoj: ne jemi argatët e 60.000 shqiptarëve që na votuan më 11 dhjetor dhe të 60.000 shqiptarëve të tjerë që në zgjedhjet e ardhshme do ta vulosin se Besa është partia e vetme shqiptare në Maqedoni që pa asnjë dilemë mbron interesa shqiptare.

BESA: Autentik – Autokton – Autonom”, shkruan Murtezani në rrjetin social “Facebook”, pas akuzave se Lëvizja Besa brenda strukturave partiake ka pjesëtare të organizatës “FETO”, e drejtuar nga Fetullah Gylen.