Besoj në atë që është e shkruar. I njoh mirë edhe LSDM-në dhe VMRO-në

Lideri i BDI-së Ali Ahmeti ka thënë se beson në akte që e sheh në letër dhe siç tha, “nuk është çështja sa i besojmë njëri- tjetrit, por sa kemi dhënë prova, apo paraqitur gjërat të hartuara në platformat programore, për çka kemi garuar në këto zgjedhje”.

“Besoj në atë që është e shkruar dhe nuk bëhem avokat as i njërës e as tjetrës…Unë i njoh mirë dyja palët edhe palën e LSDM-së dhe VMRO-së. Për të qenë i sinqertë, nuk kam dalluar fare kur është bërë dhe trajtuar avancimi i çështjes shqiptare. Gjithçka që është bërë, burimin e ka pas tek MO-ja”, ka thënë Ahmeti në emisionin Click plus në TV21.