BETA kerkon falje per gabimin “teknik” ndaj zv.kryetarit te APN-së (FOTO)

Ashtu siq ishte pritur, Agjencia serbe Beta ka kerkuar falje per gabimin “teknik” ndaj zv.kryetarit te APN Armedn Aliu. Ne arsyetimin e Beta pas 5-6 ores, edhe ate pas verejtjes se agjencise “Presheva Jone’ tjera thuhet se “eshte bere një gabim teknik me fotografine e bashkebiseduesit tone. Së bashku me apologjinë ne e transmetojmë foton e saktë.”

SKANDALOZE: Beta e Beogradit “s’ka zhileta me ja rrue” Armend Aliut (APN) nga Presheva

Presheve, 23 gusht –Zëvendës kryetari i Alternativës për Ndryshim (AP) Armend Aliu pernjeren nga agjencine serbe te Beogradit me emrin Beta ka thene se “Presheva mund te shkoje zgjedhje të parakohshme lokale, si një vazhdim të seancës së Kuvendit të Komunës e cila ka deshtuar qe dy dite, per shkak të mungesës së kuorumit”, transmeton agjencia e lajmeve “Presheva jone”

Deklaratat e zyrtarit te APN-se Armend Aliut qe Presheva e njeh me shume si shqiptar se sa si nje “vehabist” apo “cetnik” kjo agjenci e ka paraqitur intervisten duke e ilustruar me nje foto krejt tjeter, bizare (?!) me lesh ose me mjekerr, qe nuk dihet se ky i ri ka mbajtur ndonjehere mjekerr te gajte ndonjehre?!



Armend Aliun poshte ne foto i shoqeruar me kryetarin e tij Shqiperim Arifin (APN) ne Presheve e njohin me shume si shqiptar pa lesh, se sa me mjekerr si “vehabist’ apo “cetnik” ?!

Kjo paraqitje e “Armend Aliu” me ekte fotografi qofte edhe lapsus, jo qe eshte larg profesionalizmit, por edhe mund te quhet etiketim apo propagande, qe nodoshta mund ta kane prapavijen e vete apo eshte vene me ndonje diktakt nga Presheva?!.. kush e din, nje lum i Zot e din cka zihet aty, kane pohuar qytetaret e Presheves per agjencine e lajmeve “Presheva jone”

Sidoqofte sigurisht koleget serbe do te krrigjojne duek ekrjiart falje nga Aliu per kete prezentim skandaloz Zëvendës kryetari i Alternativës për Ndryshim (AP) Armend Aliu ne vazhdim per Beta ka thene se “vazhdimi i seancës së Kuvendit Komunal sot si dje, nuk mund të mblidhet për shkak të mungesës së kuorumit dhe Sekretarit të Kuvendit është caktuar të rifillojë nesër.”



Agjencia e lajmeve Beta Aliu tha se çdo gjë është e mundshme që në komunën e Preshevës, seancën e së cilës e fundit të Kuvendit Komunal të mbajtur më 24 maj, do të futet Autoriteti të Përkohshëm dhe thirri zgjedhjet e parakohshme lokale.



Sipas tij, Alternativa për Ndryshim, e cila është zgjedhjet e fundit lokale në prill të vitit 2016 deri në mars 2017 ishte pjesë e koalicionit qeverisës me Partinë e Veprimit Demokratik dhe pesë muajt e fundit në opozitë pas partnerëve të koalicionit ndryshim PVD jane gati për zgjedhje të parakohshme lokale..

