“Beteja” në komunën e Sarajit, si dolën partitë në zgjedhjet e fundit, ja rezultati

Zgjedhjet e fundit të parakohëshme shënuan një rezultat befasuesë negativ për Partitë e bllokut politik shqiptar në Maqedoni, pasi nga fragmentarizimi i votës së elektoratit shqiptar humbën 10 ulëse në Kuvendin e Maqedonisë. Përtej analizës së shifrave të këtyre zgjedhjeve, e cila është trajtuar më herët nga mediat, vlen edhe një analizë krahasuese, përfshirë edhe detajet, midis zgjedhjeve parlamentare dhe zgjedhjeve lokale që do të mbahen më 15 tetor të 2017-ës.

Nëse shohim shifrat në zgjedhjet e 2016-ës, kështu në total në Komunën e Sarajit si parti e parë në zgjedhjet e parakohëshme parlametare ka dalë BDI me gjithsejt 6615 vota e ndjekur nga Lëvizja BESA me 3330, pastaj vijnë LSDM me 2973 vota, Aleanca për Shqiptarët me 1889 vota, PDSH me 1432, VMRO-DPMNE me 527 vota e të tjerat 78 vota, pra gjithsejt 16844 vota.

Sa i përket LSDM-së dhe radhitjes së kandidatëve shqiptarë në pozitat fituese të listave zgjedhore të kësaj partie, ndoshta nuk do të ndikojë shumë në shkëputjen e elektoratit shqiptar, por nuk do të jetë edhe pa ndikim, sidomos nëse merret parasysh që gjatë zgjedhjeve të fundit parlamentare, LSDM arriti të grumbullojë mijëra vota nga votues shqiptarë, vetë fakti se tani në listat e tyre do të ketë edhe kandidatë shqiptarë do të sjellë një numër të konsiderueshëm të votave edhe në këtë komunë në arkën e kësaj partie, gjë që do të ngarkojë fragmentimin e mëtejmë të votës shqiptare./Infoshqip

Comments

comments