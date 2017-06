Betmeni dhe shoku i tij me kauzë të re. Fillojnë protestat (Video)

Drejtuesit e njohur të protestave kundër plaftormës shqiptare, e cila kulmoi me ngjarjet e së e enjtes së përgjakshme do të fillojë protesta të reja me kauzë të re.

Ata tani do të zhvendosen në Demir Kapi për të protestuar kundër kampusit i cili do të ndërtohet në këty qytetë për emigrantët nga Lindja e Memse.

Kujtojmë se ndërtimi i kampit kishte filluar nga ministri Dime Spasov, por kjo si duket nuk i pengon ata për të protestuar tani kundër vendimet të VMRO-DPMNE-së. (INA)