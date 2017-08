Bie rrjeti social “Facebook”, mijëra përdorues të prekur (FOTO)

Rrjeti social më i madh në botë Facebook ra duke shkaktuar probleme dhe panik tek përdoruesit e saj.

Facebook doli jashtë kontrollit duke bërë që përdoruesit e saj të mos bëjnë dot as postime, as like e as komente.

Këto probleme nuk janë ndjerë vetëm në Shqipëri por në të gjithë botën pasi vetë rrjeti po punon për mirëmbajtjen e saj.

“Facebook-u nuk është momentalisht i disponueshëm shkaku i një mirëmbajtje të domosdoshme, por, ju mund të kthehëni pas pak minutash.

Ndërkohë ju mund të lexoni më shumë se përse e shikoni këtë mesazh. Ju falëminderit për durimin tuaj derisa ne e përmirësojmë faqen”-lajmëron Facebook.

Në galerinë më sipër mund të shikoni statuse në Twitter se si njerëzit rreth botës kanë përjetuar rënien e Facebook-ut. /albeu.com/

