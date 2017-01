Bilall Kasami takoi Ambasadoren e Rumanisë në Shkup, z. Viorel Stănilă

Sot kryetari i Lëvizjes BESA, Bilall Kasami, është takuar me Ambasadoren e Rumanisë në Shkup, z. Viorel Stănilă

Në këtë takim miqësor është biseduar për akualitetin politik në vend pas zgjedhjeve paralamentare të 11 dhjetorit, me çka përfaqësuesit e BESËS kanë shprehur qëndrimin se Lëvizja BESA në vazhdimësi është angazhuar për daljen e vendit nga kriza politike, dhe kthimin në agjendën e integrimeve euro – atlantike, ndërsa Platforma “Ridefinimi” për këtë është një zgjidhje ideale politike.

Takimet e këtilla miqësore dhe në frymë pozitive janë në vazhdën e intensifikimit të lidershipit të BESËS me përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare në vend.