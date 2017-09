Bill Gates: Më falni për Ctrl-Alt-Delete

Është njeriu më i pasur në botë dhe kompania e tij ndër më të fuqishmet në fushën e teknologjisë. Megjithatë, kur kthen kokën pas, Bill Gates ka një peng.

Duke folur në forumin Bloomberg Global Business në Nju Jork, themeluesi i Microsoft u kërkoi ndjesë të gjithë përdoruesve të Windows, aktualëve dhe atyre ndër vite vetëm për një gjë.

“Nëse do të mund të kthehesha pas në kohë do të bëjë një rregullim të vogël. Do ta bëja vetëm me një buton, jo me tre siç është aktualisht”, tha ai.

Bill Gates e kishte fjalën për komandën e famshme CTRL+ALT+DEL, e përdorur në sistemin Windows për të hapur dhe mbyllur kompjuterin, apo për të hyrë tek Task Manager në momentin kur një program i caktuar bllokohet, përcjell TCh.

Gates pranoi se në atë kohë mund të ishte bërë me një buton të vetëm kjo gjë, ashtu siç e ka Apple në sistemin Mac, ndërkohë që në një intervistë të thënë në 2013, ka fajësuar këtë kompaninë IBM, që prodhon edhe tastjera.

“Mund ta kishim me një buton, por ai tipi që dizenjoi tastjerat IBM nuk dëshiroi që ta bëntë të tillë”, tregonte Gates atëherë.

