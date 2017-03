Blindat e ushtrisë greke zbarkojnë në Shqipëri, koloneli i Demiraj jep alarmin

Koloneli Dritan Demiraj jep alarmin në lidhje me stërvitjet që forcat e ushtrisë greke kanë zhvilluar disa javë më parë në kufi me Shqipërinë duke hedhur ndërkohë një lum akuzash edhe ndaj ministres së Mbrojtjes, Mimi Kodheli. Nëpërmjet një statusi në Facebook, Koloneli Dritan Demiraj akuzon Kodhelin për paaftësi dhe papërgjegjshmëri për shkak se nuk merr seriozisht kërcënimin real që vjen nga Greqia. “Nuk duhet shumë logjik të mendosh se ku është katandisur sot siguria kombëtare shqiptare me këto drejtues mediokër dhe krejtësisht të pa aftë për të vlerësuar dhe identifikuar kërcënimet dhe rreziqet që mund t’i vijnë vendit”., – shkruan Demiraj në Facebook. Më shumë: http://shqiperiaebashkuar.al/2017/03/blindat-e-ushtrise-greke-zbarkojne-ne-shqiperi-koloneli-i-fa-jep-alarmin-nuk-jane-lodra-ushtarake/