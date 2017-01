Blushi: Kosova sot është pa mbështetje, diplomacia jonë u personalizua nga Kryeministri

Deputeti Ben Blushi, bashkëthemelues i LIBRA-s ka kritikuar ashpër rolin e Shqipërisë ndaj Kosovës në këto momente të rritjes së tensionit Kosovë – Serbi.

Blushi tha në fjalimin e tij në Kuvend se Kosova është më pak e mbështetur sot, se Shqipëria është më e dobët dhe më e heshtur dhe se serbët mendojnë se e kanë zbutur Shqipërinë.

Ai akuzoi kryeministrin Edi Rama se “diplomacia jonë është pa koherencë dhe pa ide dhe totalisht e personalizuar, jo si qëllim e interes kombëtar, por si dekor personal i Kryeministrit.”

NGA FJALA E BLUSHIT

“Duhet ta pranojmë se sot Kosova është më e dobët dhe më pak e mbështetur. Nuk është me institucione shumë funksionale, ka një parlament të brishtë dhe rasti i Haradinajt është një sinjal për gjithë klasën politike të Kosovës që mund të shkojë në Gjykatën Speciale, për shkak të së shkuarës, jo për shkak të së ardhmes.

Serbët duan ta ndajnë Kosovën dhe nuk kam arsye të besoj se ky është një projekt kombëtar i afërt, por në të ardhmen mund të jetë. Rikthimi i Rusisë në Ballkan dhe aktivizimi i ISIS mund të jenë faktorë.

Përveç Kosovës, edhe Shqipëria e ka humbur peshën e vet në rajon dhe më gjerë. Shqipëria para dy muajsh nuk e mori dot statusin kandidat për çështje të brendshme dhe çështje inati, që e ka dobësuar peshën e saj në rajon.

Të qënit në NATO është simbolik. Diplomacia jonë është pa koherencë dhe pa ide dhe totalisht e personalizuar, jo si qëllim e interes kombëtar, por si dekor personal i Kryeministrit.

Kohët e fundi kemi arritur diçka që nuk ia vlen. Kemi sheqerosur marrëdhëniet me Serbinë, kemi dobësuar marrëdhëniet me Greqinë, kemi krijuar një marrëdhënie kaotike me Maqedoninë. Sepse ka qenë gjithë kohës e personalizuar.

Të gjitha këto lëvizje tekanjoze të politikës sonë të jashtme, aspak në dobi të interesit tonë strategjik, këto dëshmuar se politikës sonë të jashtme i mungon parashikimi . Duke qenë e dobët, Shqipëria sot nuk ka kohë ta ndihmojë Kosovën.

Serbët mendojnë se e kanë zbutur Shqipërinë. Shqipëria është më e dobët dhe më e heshtur sot duke ndihmuar fatkeqësisht serbët.

Unë kam propozuar dje një rezolutë në Komisionin e Jashtëm, që do të ishte mirë të ishte një rezolutë e parlamentit të Shqipërisë për çështjen e Kosovës.