Bosnjizimi i Maqedonisë, loja e LSDM në këtë kartë

Opinionisti dhe gazetari Urim Salihu ka shkruar se Maqedonia rrezikohet nga skenari dhe strategjia e bosnjizimit. Sipas tij këtë strategji po e luan LSDM. Ja se çfarë shkruan gazetari Salihu.

“Ne të gjithë së bashku nuk duhet t’a lejojmë bosnjizimin e Maqedonisë.

Shqiptarët dhe maqedonasit nuk i ndalon askush të bashkëveprojnë në një shtet të përbashkët por nacionalizmi nuk duhet të fashitet as tek ata dhe as tek ne.

Kjo për shkakun se kur dy shoqëri që nuk i lidh asgjë, fillojnë të afrohen kaq shumë, a sinjalet janë sepse strategjia e LSDM-së është të depërtojë në një formë tjetër në terrenin shqiptarë dhe në sy të ndërkombëtarëve të paraqesë shoqërinë evropiane dhe “unitetin” ndërsa në esencë është mentaliteti maqedonas që nuk dallon .Por të jetë kjovetëm për të përfituar votën dhe më pas pushtetin është tjetër gjë karshi një fenomeni më të trishtë për t’a pranuar.

Bosnjizimi i Maqedonisë do të vijë në momentin delikat kur asnjëra palë nuk do mund më të ndalë martesat e përziera mes dy komuniteteve dhe aty do fillojnë të humbin identitetet .Kjo do krijojë shoqërinë e përzier por edhe gjakun e përzier.”, ka shkruar Salihu. (INA)