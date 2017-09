“Buldozeri” amerikan me mision të ri në Ballkan. Ja çka bëhet fjalë

Hyot Brian Yee, zv.ndihmës i Sekretarit amerikan të Shtetit, i angazhuar në zgjidhjen e shumë përplasjeve politike në Shqipëri dhe Maqedoni, është caktuar në pozicionin e Ambasadorit të SHBA në Greqi.

Brian Yee u investua fort në zgjidhjen e krizës në Maqedoni, sikundër edhe në Shqipëri, duke detyruar palët në nënshkrimin e marrëveshjes së 18 majit. Po ashtu, diplomati amerikan zhvilloi vizita të rëndësishme në Malin e Zi, ndërsa vëmendja e tij u përqëndrua në minimizimin e influencës ruse në Ballkan.

Në maj të 2017, Hoyt Brian Yee, paralajmëron se Rusia i ka rritur përpjekjet e saj për të ndikuar mbi politikë në Ballkan.

Duke folur para nënkomitetit të Kongresit për Marrëdhëniet me Jashtë, Zv.ndihmës Sekretari Amerikan i Shtetit tha se shumë vende të Ballkanit, si Shqipëria dhe Mali i Zi, duan integrim më të thellë në Perëndim dhe Uashingtoni i mbështet ato plotësisht.

Por, Moska, shtoi Yee, po përpiqet që të frenojë një gjë të tillë me mjete financiare dhe politike, duke e përkufizuar këtë si ndikim malinj të Rusisë në Ballkan.

Ai theksoi se një qendër humanitare ruse në Nish të Serbisë synon ndikimin në formimin e opinionit publik. Zyrtari i lartë amerikan shtoi se Moska po përpiqet të nxisë edhe Republikën Sërpska të ndahet nga Bosnja dhe Hercegovina.

Pak ditë më pas, në një vizitë në Beograd, do të deklaronte se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të jenë të pranishme në Ballkanin perëndimorë për të mbështetur rrugën evropiane të vendeve të rajonit, ndërsa do të ndjekin me vëmendje qasjen e Rusisë në atë zonë.

“E dimë nga përvoja se synimet prapa shumë veprimeve ruse nuk janë të mira dhe nuk janë në interes të vendeve të rajonit“, tha ai, duke përmendur ngjarjet e tetorit të vitit të kaluar në Mal të Zi, kur autoritetet në Podgoricë thanë se rusët ishin përfshirë në një përpjekje për grusht shteti, pjesë e orvatjeve për te penguar anëtarësimin e Malit të Zi në NATO.

Shpresojmë se Rusia do të luajë një rol konstruktiv në Ballkan, sic ka bërë në të kaluarën. Por duhet të jemi syçelë. Kudo që është e mundur, Shtetet e Bashkuara do të bashkëpunojnë me Rusinë, por atje ku ndeshen interesat, vlerat dhe synimet tona, do t’i mbrojmë fuqishëm interesat amerikane sikurse edhe interesat e aleatëve dhe partnerëve tanë.

Bashkëpunimi konkret në ekonomi, siguri, luftë kundër krimit dhe terrorizmit, mund të jetë edhe më i fuqishëm. Duhet të vazhdojnë përpjekjet edhe për zgjidhjen e mospajtimeve dhe zhvillimin e lidhjeve më të mira ndërmjet fqinjëve. Kur bëhet fjalë për Serbinë, kemi biseduar për vazhdimin e normalizimit të marrëdhënieve ndemjet Prishtinës dhe Beogradit. Shtetet e Bashkuara janë shumë të kënaqura që po e ndihmojnë këtë proces si dhe bashkëpunimin dhe pajtimin ndërmjet shteteve të rajonit“, tha Hoyt Brian Yee.

Ndërkohë, ambasadori aktual amerikan në Athinë, Geoffrey Pyatt, citohet nga Kathimerini, të jetë shprehur se Greqia po shihet nga administrata e presidentit Donald Trump me përparësi, ndër vendet e Rajonit. Madje sipas medias greke, ajo cilësohet si shtylla e startegjisë së SHBA për Ballkanin.

Në këtë kuadër, ambasadori Pyatt vë theksin te investimet, referuar këtu gazsjellësit TAP, dhe seksionin greko-bullgar (IGB).

Por sipas tij, gjithashtu investitorët amerikanë, janë të gatshëm të investojnë në portin e Alexandroupoli.

“E vetmja rrugë që gazi të vijë nga Azerbajxhani në Greqi është TAP, që kalon në territorin turk. Ne kemi mbështetur gazsjellësin sepse krijon dinamika për Greqinë, Italinë dhe për vendet e Ballkanit Perëndimor”, tha ai.

Përgatiti: Gjergji Koja – /tesheshi.com/

Comments

comments