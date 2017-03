Burgoset, terrorizonte me çekiç të dashurën dhe fëmijën e saj: O martohemi, o të vras!

“Ti nuk ke shans të ndahesh nga unë. Ti dhe fëmija yt jeni të mitë. Do të jesh gruaja ime. O të marr, o nuk ke jetë.”

Një grua e divorcuar në Tiranë është terrorizuar për muaj me radhë nga fraza të kësja natyre nga buri me të cilin bashkëjetonte që I kërkonte me ngulm martesë. E divorcuara E.O. nënë e një fëmije të mitur, kshte nisur me dëshirë bashkëjetesën me mikun e saj 43-jeçar Gjergj K. pa e ditur se do të pendohej në pak muaj. Përpjekja e gruas për t’u ndarë nuk është pranuar nga Gjergj K dhe ai e ka kërcënuar gruan në vijimësi në rrugë apo ën vendin e punës, ndaj ajo vendosi ta kallëzonte në Polici. Pak ditë më parë, Gjykata e Tiranës e dënoi me 1 vit burg për “Përndjekje”.

“Jam detyruar të largoj fëmijën nga shtëpia, se Gjergji doli jashtë kontrollit. Mori çekiçin dhe përdori dhunë në sy të fëmijës. Jo se goditi fëmijën, por përdori dhunë dhe theu gjëra. Fëmija u terrorizua. Ka qënë ora 11 e natës. Jam munduar të sqarohem me të me të mirë që të gjejmë mirëkuptimin, qoftë edhe për t’u ndarë. Nuk e pranonte këtë gjë, tha ajo./Panorama