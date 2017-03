Caktohen gjykatës që do të barrikadohen kundër Speciales (Dokumente)

Portali Aktuelno.mk ka shkruar se në Gjykatën Themelore Shkupi 1 është caktuar lista e gjykatësve të cilët siç bëhet e ditur do të merren kryesisht me rastet e Prokurorisë Speciale.

Sipas këtij portali, po emërohen njerëz që dyshohen për lidhje të afërta me pushtetin dhe që deri tani kanë dëshmuar me vendimet e tyre duke kundërshtuar çdo kërkesë të Prokurorisë Speciale. Disa prej këtyre emrave janë dëgjuar edhe në bisedat e përgjuara me krerë të lartë të pushtetit të VMRO-DPMNE.