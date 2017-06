CAR DUSHANI EDHE “QOSE” DO TË MBIJETOJNË EDHE ME ZAEVIN

Përmendoret kontroverse dhe provokuese ndaj shqiptarëve, të vendosura nga Qeverisja e Nikolla Gruevski dhe Ali Ahmetit përmes projektit “Shkupit 2014”, nuk do të hiqen. Ata do të vazhdojnë të qëndrojnë në vendet më të frekuentuara nga qytetarët e vendit dhe turistët, raporton SHENJA.

“Këto janë vetëm dëshira të njeriut. por nuk kam ndërmend të harxhoj para për prishje dhe zhvendosjen e përmendoreve”, tha Zaev.

“Në vitin 1346 pikërisht në Shkup u shpall Car i Serbisë. Gjatë 24 viteve në krye të shtetit serb, Car Dushani pushtoi të gjitha trojet ku jetonin shqiptarët duke filluar me Kosovën, Shqipërinë, Shkupin e Janinën. Shqiptarët gjithë kohën e kundërshtuan regjimin e Dushanit. Ndërsa ai sot ndodhet në njërën nga urat e Vardarit në Qendër të Shkupit, ose pranë Muzeut Arkeologjik”

Vendosja e përmendores së Car Dushanit, para tre vitesh nxiti reagime të ashpra të historianëve shqiptarë por edhe të qytetarëve. Madje ato ditë disa funksionarë të BDI-së dolën gjoja për ta rrënuar, por nuk bënë asgjë.

“Në moshën 14 vjeçare e ka kryer vrasjen e parë, më vonë kur bëhet 18 vite në malet e Mariovës ka vrarë 15 civilë, arsyeja vetëm se kanë qenë të fesë tjetër. Sipas historisë flitet se ka qenë i pa arsimuar dhe analfabet. Andon Janev Qoseto sot qëndron para gjykatave në Shkup”

Madje vetë historianët maqedonas që njohin periudhën kur ka jetuar Andon Qoseto, por edhe gazetarët tani thonë se ai ka qënë vrasës me porosi.

“ Andon Qoseto, të dashurit e mi, nuk ka qenë “revolicioner”! nuk ka pasur asnjë gram shkollë, as ide të verbër në kokë! Ai ka qenë ekzekutues i organizatës së fshehur VMRO, xhelat që i ka kryer porositë për vrasje dhe më pas ka vrarë edhe nga kënaqësia, pa urdhër.”, kishte deklaruar Branko Gerovski – gazetar.

Figura kontroverse dhe anti shqiptare janë të mëdha në qindra përmendoret e “Shkupit 2014”.

“Petar Çaulev, për këtë disa nga historianët thonë se ka qenë me origjinë shqiptare, por i cili i ka shfrytëzuar shqiptarët gjatë Luftës së Parë botërore për të luftuar kundër pushtuesve serb, me qëllim për ti hapur rrugën Bullgarisë së madhe. Historia flet se Bullgarët në atë kohë sa kanë sunduar me këto territore thuhet se kanë shkaktuar dhunë ndaj shqiptarëve por edhe i kanë dëbuar me dhunë për në Turqi, madje dhe kanë rekrutuar rininë në ushtri kundër vullnetit të tyre. Përmendorja e tij sot ndodhet vetëm 50 metra larg Sheshit “Skëndërbej”.

Këto janë vetëm disa nga përmendoret e “Shkupit 2014”, që provokojnë shqiptarët dhe në vete mbartin plot krim, urrejtje dhe përçarje mes qytetarëve të kombeve të ndryshme