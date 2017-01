CIA:”Një pjesë e Maqedonisë do të bëhet shqiptare” (Dokument)

“Lidershipi maqedonas do të ketë problem pasi Maqedonia perëndimore do të bëhet shqiptare” shkruan në një raport të shërbimit informativ amerikan CIA dedikuar gjendjes së shqiptarëve në ish Jugosllavi, shkruan Fakte.

“Ndryshimi i balansit në demografinë e Jugosllavisë sigurisht se do të vazhdojë të shkaktojë tensione politike, etnike dhe ekonomike në të ardhmen. Lidershipi serb, i cili publikisht u obligua se do të shtrojë kontroll politik mbi Kosovën, me gjasë shumë rëndë do të mund të ushtrojë ndikim mbi popullatën shqiptare, e cila është në rritje, përderisa serbët dhe malazezët po shpërngulen” shkruan gjithashtu në raportin e publikuar.