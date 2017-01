Cili do të jetë kandidat për kryetar të komunë së Likovës? (Foto)

Përfaqësuesit e Lëvizjes Besa Shaban Zenedli dhe Murtezan Idrizi janë fotografuar bashkë me ambasadorin William Walker, gjatë qëndrimit të tij ne Maqedoni. Pas postimit të fotografive të tyre me ambasadorin Walker, në rrjetet sociale kanë shpërthyer komentet ku parashtorohet pyetja se cili prej tyre do të jetë kryetar i ardhshëm i komunës së Likovës.