Çilimanov: Kariera politike e Zoran Zaevit do të përfundojë në gepek të ndonjë makine (FOTO)

Gazetari i agjensionit shtetëror të lajmeve Cvetin Çilimanov i cili me vite me radhe mbron qëlndrimet e partosë së Nikolla Gruevskit, drejtpërdrejt në profilin e tij në Facebook parashikon se lideri i opozitës Zoran Zaev do të përfundojl në ndonjë gepek të ndonjëmakine.

– Kësi personi nuk ka pasur në politikë . Është më se e qartë se kariera e tij do të përfundojë në ndonjë gepekt të ndonjë makine pasi nuk do të ketë sukses që të mbajë premtimet që i ka dhënë deri tani. Çështja është se ai i cili do ta vozisë veturën do të jetë maqedonas, shqiptar, amerikan apo italian, ka shkruar Çilimanov në profilin e tij në Facebook. Aktuale