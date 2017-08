Çiljeta Xhilaga dhe Alores thonë “Pa ty jetoj”

Kënga është e realizuar me videoklip Këngëtarja e njohur nga Shqipëria, Çiljeta Xhilaga ka publikuar projektin e saj më të ri. “Pa ty jetoj” quhet projekti i këngëtares, e cila ka ardhur në bashkëpunim me Alores (Orges Qato). Tekstin e këngës “Pa ty jetoj” e ka shkruar këngëtarja Filloreta Raçi – Fifi, muzikën e ka bërë Elgit Doda, derisa për videoklipin është përkujdesur produksioni ProVideo, shkruan rtv21.tv “‘Pa ty jetoj’ është projekti im i fundit, në bashkëpunim me një djalë të ri e të talentuar si Alores. Urojmë t’ju pëlqejë!”, ka shkruar Çiljeta në rrjete sociale. Ndryshe, projekti i fundit i këngëtares, ishte bashkëpunimi me Trim Jetullahun ”BUBU”, e cila u pëlqya mjaft nga publiku./21Media

