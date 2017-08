Çka i bashkoi Selën e Qufën

Shkruan: Urim SALIHU

Lamtumire LR-PDSH. Erdhe me filozofine e Arber Xhaferit qe as te varrezat nuk i shkove ne pervjetorin e vdekjes.Lamtumire LR-PDSH, do ta falim kesaj rradhe , por me nje kusht qe ne zgjedhjet tjera nga Aleanca per Shqiptaret mos ndryshosh serish emrin ne Superaleanca e kombit.

Duam vetem nje shpjegim, te na qartesoni se cfare do te thote t’i bashkosh dy filozofi te konfrontuara me vite, pra filozofine e Arber Xhaferit te Seles dhe ate tjetren pra filozofine e Ali Ahmetit ate te Qufes.A mund te bashkohen dy filozofi te ndryshme te konfrontuara gjate dhe kush i bashkoi po keta filozofi-interesi i kombit apo interesi personal politik.

Lamtumire LR-PDSH!

