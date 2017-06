Çka po ndodh në LR-PDSH, kush po i hekurosin kravatat?!

Brenda radhëve të LR-PDSH në qendër të vëmendjes janë debatet se si do të ndahen kulaçi qeveritar në eshalonet e tjera si zv/ministra dhe drejtorë.

Emrat e publikuar deri tani janë hedhur poshtë nga zyrtarë të kësaj partie, ndërsa nuk dihet sipas tyre se kush po lanson emrat, për të matur pulsin.

Por megjithatë siç mëson INA, nga shumë përfaqësues të kësaj partie kërkohet transparencë dhe vlerësim i drejtë për çdo emërim, duke marrë parasysh kontributetet e dhëna gjatë ngritjes së partisë dhe rezultatit të zgjedhjeve.

Ky debat vjen në një periudhë kur po lansohen emra të ndryshëm, se kush dhe cilët poste do të udhëheq kjo parti, ndërsa nuk dihet se çfarë do të ndodhë me RDK dhe Unitetin, rreth ndarjes së këtij kulaçi.