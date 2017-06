Ç’menduria bullgare “Maqedonia të quhet Bullgaria Jugperëndimore”

Prof. Dr Vebi Xhemaili

Kjo deklaratë e Bozhidar Dimitrov, drejtor i Muzeut Kombëtar Historik të Bullgarisë, i cili ka deklaruar se emri i vërtetë i Maqedonisë duhet të jetë Bullgaria jugperëndimore, përcjell Telegrafi Maqedoni. Këta njerëz janë të çuditshëm ose nuk e njohin historinë e tyre ose sillen sikur u pëlqen vetëm atyre. Po kështu deklaronte Car Borsi në takimin që pati me Hitlerin në prill 1941. Ai deklaroi se Bullgaria është e madhe dhe duhet ti takoj asaj territori deri në Dibër.

Sot e njejta politikë mundohen që territorin shqiptar ta shpallië si Bullgari Jugperëndimore. A nuk është kjo ç’menduri!!!!,

Sipas tij, Greqia ka të drejtë në kontestin e emrit sepse territori i Maqedonisë antike është në afërsi të Selanikut. Dimitrov konsideron se Greqia nuk do të pranojë asnjë emër që përfshin fjalën ”Maqedonia”.

Novini.bg citon Dimitrov-in të thotë se në rajonin e Maqedonisë kanë jetuar popuj tjerë, si Ilirët, Peonët, Dardanët dhe se vendi është quajtur Iliridë ose Dardania.Pra nuk ka nevojë për koment; çdo gjë është e qartë se: “Maqedonia ku ekziston sot, kurrë nuk ka ekzistuar dhe kurrë nuk është përmendur gjatë historisë. As në kohën Ilire, as në kohën Bizantit, as në kohën e Serbisë së Car Dushanit, dhe as në kohën e Turqisë deri në vitin 1912.

Me ardhjen e Serbëve në këto troje pas largimit të Turqisë kjo krahinë u pagëzua si “banovina e Vardarit” deri në vitin 1941, kur kjo Krahinë pas kapitullimit të Jugosllavisë së vjetër u nda në dy pjesë; Nga Tetova, Dibra e Struga i takuan Shqipërisë, dhe pjesën tjetër të banovinës së Vardarit e mori me ndihmën ushtrisë gjermane, Bullgaria.

Me fitoren e komunistëve në vitin 1944, Tito e themeloi këtë shtet në dëm të shqiptarëve dhe në dobi të sllavo-maqedonasve, ku shqiptarët i la pastër pa shtet dhe i shpalli pakicë, pasi shtetin e grabitën vetëm sllavët në republikën e ashtuquajtur Maqedoni nga Komunistët e Titos.

Sot përsëri bullgarët kërkojnë që në tokat shqiptare të dominojë termi “Territoret e Bullgarisë Juglindore. Me këtë bullgarë duan që tokat e Shqipërisë lindore dhe burrat e këtyre trevave ta pranojnë këtë term bullgar. Edhe pse vetë bullgarët e dinë se gjatë historisë së tyre shqiptarët e këtyre trevave lindore shqiptare që sot pa të drejt quhet “Maqedoni”, gjithmonë e kanë luftuar Bullgarinë e Madhe. Shqiptarët kurrë nuk e hoqën pushkën prej qafe, këta atdhetarë edhe gjatë komunizmit e kanë luftuar titizmin dhe tradhtarët shqiptar që mbanin krahun e komunizmit jugosllav.

Shqiptarët e këtyre trojeve gjithmonë kanë luftuar për lirinë e tyre nga çlirimi i Shkupit 1912 e deri më sot. Shqiptarët gjithmonë kanë luftuar edhe kundër politikës gllabruse bullgare si në luftën e Parë Botërore, poashtu edhe në të Dytën. Shqiptarët gjithmonë kanë luftuar kundër hegjemonizmit sllavo serb 1912-1941 dhe atij komunist. Prandaj është mire që politika ekspasioniste bullgare sa më pare të bindet se këto territore janë shqiptare dhe historikisht den-baba-den i kanë takuar dhe i takojnë Shqipërisë.

Se ky popull është vetëm shqiptarë dhe i takon Shqipërisë dhe assesi ndryshe nuk bëhet. Se kanë vdekur më Çaulevat që sllavët i ngritën përmendore në Shkup që u shitë për Bullgarinë e madhe 1913, si dhe Esatat për Serbinë e Madhe. Kjo farë e tradhtie te shqiptarët dita ditës po zhduket dhe ju Bullgarët me shtet tjera fqinje është mirë të reflektoni ndryshe ashtu si flasin faktet historike, që sot është koha e fundit që ta pranoni realitetin se ky territor është i shqiptarëve e jo i bullgarëve.