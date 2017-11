Çun Lajçi i shkruan prapë letër Bubulinës, n’amshim!

Letër për Ty Bubulinë

Nuk t’kërkova falje kurrë Bubulinë, për atë vjershën e shkrueme

“ kur të nisëm mbi katër krahë, s’ka me dijtë askush”

që shkrua e kisha për vete, e që ti m’u pate idhnua: mos shkruej për vdekjen babë m’the!

Tani që jemi larg njeri tjetrit e thirrjet e zakonshme babë…nanë… s’po ti ndegjoj ma, se shumë det e ujë kemi ndermjet, tani unë po të idhnohem që rrugën mbi katër krahë e bane ti para meje.

Shumë herë vdekjen vetës ia dëshirova, vetëm ty të shnoshë me t’pa, prandaj e pata shkrua at dreq poezie, e ti tue u tutë se po ta hante dreqi plakun, me nxitim ike para meje.

Nuk duhej m’u ngut, kohë kishim edhe për nji udhëtim t’pakten, edhe për nji shpresë. Nëse ishte “fikë” ai pasaniku flokëkuq, s’ishte ligështua Çuni. Jo Bubë, baba ishte ma i fortë se kurrë. Ai me mija vargje n’çanta, po udhëtonte Oqeaneve drejt “ tokës së premtume” m’e shitë palcën e shpirtit për Bubën e vet.

Hej, dy çanta plot libra i solla n’Australinë e Borigjinve, këtu ku Kengurët t’i trupojnë autostradat me dy hapa, që vargun për Bubën time të brisht me shendrrua n’dollar e dollarin n’shpresë edhe për pak jetë, e kurrë ma mos m’e shtri dorën, e kurrë ma mos me i lutë as Qentë e Sharrit për nji kafshim t’fortë as Dhitë e Marecit për nji tas qumësht.

Jo Bubë, nuk duhej ngut, se unë veç po fluturoja e s’duhej babës krahët me ia thye, as qiellin me ia përlot.

Miliona herë t’kam thanë: ti duhësh t’jeshë unë e unë ti që t’ecim gacave e t’mos digjemi e therrave t’mos përgjakemi e nipat ti rris, e ti prap t’jeshë nuse me kunorë e fisin t’ma forcosh.

Ishe bimë Rugove, e ato virane rritën plasave të gurit e s’ka brymë që i zhuritë as erë që i përkulë.

Ti kjo ishe, prandaj m’ua m’ishte ba kryet Çakorr e ti m’ishe ba Çakja që kur deshtën m’e çnderua Malazezët e mbyti vetën dhe e varrosën n’Çakorr. Prandaj të çova n’Drelaj që çdo mengjez me sytë tu engjullorë ta përkëdhelësh bjeshkën kunorë që t’varet si xherdan n’qafë.

Gabove që m’le vetëm n’ket botë n’fund bote. Tani s’flej natën. S’baj fotografi e nuk shkruej vargje me kafën e mengjezit.

M’thonë je në kontinentin ku nuk ndrrohen stinët e unë qeshi: mosni bre se ma këputët shpirtin!

M’thonë je miliona e miliona metra larg Rugovës e unë n’çast i mbyll sytë e me dorë e përkëdheli gurin e varrit tand. M’thonë sonte kemi me t’i shitë të gjitha librat, e unë iu them: mos m’i prekni se brenda kopertinave fle vajza ime e sherueme përgjithmonë. Asaj kurrë ma s’kan me i dhimtë nyjet as kamtë.

Tani kur ti fle n’Drelaj unë fluturoj Çakorrit e Moknave. Kufinin tani e ruej nga frika mos vinë ata me “kapicat e kuqe” e ta prishin gjumin.

Uh Bubë, gadi harrova me t’kallxua.

Kur kalova mbi Indi, e pashë n’monitorin e avionit atë Goan tande, atë qytetin Indian, ku ti dojshe me shkua të Santuja. E kam fotografua dhe kur të kthehna ta tregoj. Ishte tepër larg Bubë, dhe mos m’u idhno që po të them, se nuk du me t’lanë me shkua. Unë nji qikë e kam, s’i kam dy, s’muj rri pa çupulinën. Nejse, e bisedojmë kur të kthehna, se boll larg jam. Ani, prej këtu m’duhet me dal n’Amerikë e prej aty rrotull dynjasë me ardhë n’Çakorr. Boll larg.

Hej Bubë, Remzi Ejupi deshti me ardhë n’Drelaj me at Drenicakën që n’Stamboll flejshe n’dhomën e saj, Leonorën oj Bubë, edhe Djellza Kolgecin me t’i ba Qelimet, por unë s’i lash, e Remi prap nga “gurra” e vet që rjedhë pikë-pikë, s’me la keq. Merri pak pare m’tha se ju duhen atyne bjeshkëve kur të dilni për boronica. E po, kështu asht Hoxha, nuk ndryshon ai.

Hajt tash flij deri t’vi unë, se gjumi thonë fëmitë i rritë! /BotaPress/

