Çun Lajçi: Ti Ramizi i ETC-së! Mjerë Rugova për bimën e keqe!!!

Ti Ramizi i ETC

Ti u bane pushtet,

Por jo Kadri Bajri as Xhemë Sadria.

Ti i more “nishanat” e Isës,

por s’u bane Ali Pashë me pleqnue n’Rugovë si Alia n’Prizeren.

Ti nji zavendës KOTI u bane, por kurrë si mija të tjerë që Çakorrin e kishin kufij shpirtnor – por Jo siç thua ti;

“luftuen me marrë e kurrë s’mujten”.

More Ramizi i ETC,

Po kur humbi Plava e Gusia e katundet për rreth, Cernagorja msyni Çakorr e Mokna me dal n’Pejë dhe ata trima

(që ti kur i përmend me nënçmim ih thua “ata shallat”) po pra, ata shallat, krenaria e atdheut, ngulen kamë pikërisht n’Çakorr, por jo me pushtue siç thue ti, jo, por me ia ndal turrin Malazezit mos me pushtue Rugovën e Pejën, siç i muer Plavë e Gusi dhe e vunë kufinin.

Ramiz,

S’kanë thanë kot “jepi pushtet n’daç me pa çfarë njeriu asht”.

Tani mëe vjen mirë që u bane e flamurin e vare mbi krye e tregove sa e don Kosovën (t’mos them Rugovën)

Mjerë Rugova për bimën e keqe!!!