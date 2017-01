Dacic, sygjeron Musliun: Paraqite në Bruksel kërkesën për bashkimin e Luginës me Kosovën…

Dacic, sygjeron Musliun: Paraqite në Bruksel kërkesën për bashkimin e Luginës me...

Musliu po e shqyen Serbinë (“Musliju cepa Srbiju”) është ky titulli i shkrimit të gazetës serbe V.Novosti e cila sjellë disa prononcime të shefit të diplomacisë serbe Ivica Dacici dhe ministri Aleksander Vucic rreth deklaratave të kryetarit të KKSH-së Jonuz Musliut për bashkimin e Medvegjës, Bujanocit dhe Preshevës me Kosovën, bazuar tek vullnetit i popullit të shprehur në referendimin e 1-2 marsit e vitit 1992.

Kampioni shqiptar që kërkon bashkimin e Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit me Kosovën është Jonuz Musliut , ish-drejtor i SHP të UCKB-së, njërit kryetari i Kuvendit e Bujanocit. Rreth kësaj dije në mënyrë ironike duket se minsitri Daçiq i është përgjigjur Musliu me fjalët “Ai le ta paraqet këtë ide në Bruksel, e shohim çfarë përgjigje do të merrte”, kurse Vulin konsideron se këto janë kërcënime për rendin kushtetues.

Sipas gazetës serbe “Kryetari i Këshillit Kombëtare shqiptar Jonuz Musliu ka kërkuar bashkimin e Bujanovcit, Preshevës dhe Medvegjës Kosovës, në bazë të një referendumi ilegal të mbajtur në këto komuna në vitin 1992!”

Kjo ide e tij separatiste paraqitura të martën për “Novosti”, kur ne e ftoi atë për të sqaruar atë se ka mirëpritur propozimin e Rexhep Qosjes i cili ka lansuar idenë tashmë të njohur për shkëmbim, e territoresh të Kosovës me Serbinë, veriu andej , kurse Lugina e Preshevës këndej.

Shkrimi me ilustrim i gazetës serbe “Novosti”

Media serbe në vazhdim shkruan se “Musliu madje thotë se Serbia i ka grabitur Bujanocin, Preshevën dhe Medvegjën dhe se këto komuna tani duhet t’i kthehen Kosovës”

“Ne kishim një referendum mbi këtë temë në vitin 1992, çoi në luftë dhe këto territore i takojnë Kosovës. Është koha për të zgjidhur…” ka thëne Musliu për gazetën serbe.

Ai hodhi poshtë akuzat se ishte një provokim dhe shkelje të rendit kushtetues dhe se përpjekjet e tilla mund të kenë pasoja të rënda dhe madje edhe të shkaktojë konflikt të ri, percjell “Presheva jonë”.

“Unë nuk shoh ndonjë problem në faktin se ai mbrojti ndarjen e një pjese të territorit të vendit me pozitën e Kryetarit të Këshillit Kombëtar, i cili është një institucion shtetëror i financuar nga buxheti” shprehet Musliu.

Musliu mendon se është koha të zgjidhen këto mosmarrëveshje, prandaj nuk bën thirrje për luftë dhe dhunë, por kjo duhet zgjidhur përmes dialogut dhe mjeteve paqësore.

Ndrësa media serbe thotë se kjo deklaratë e Musliut i ka zemëruar dhe provokuar zyrtarët serbë, duke pasur reagime të ashpra.

Zëvendëskryeministri i parë dhe ministri i jashtëm Ivica Dacic thotë se Musliu me bashkëpunëtorë janë të lirë për të shprehur këtë ide.

“Musliu me bashkëpunëtorë janë të lirë për të shprehur këtë ide. Në ditët e ardhshme le ta paraqesin edhe Bruksel dhe unë jam i sigurt se do të jetë mjaft e bukur për t’u pranuar.” ka thënë Dacic ne mënyre ironike (“Ivica Dacic, za “Novosti”, porucuje:Neka Muslijuovi sunarodnici slobodno iznesu tu ideju u narednim danima u Briselu i siguran sam da ce tamo baš lepo biti prihvacena.“)

Ministri i Punës, Aleksandar Vulin thotë se kjo është një deklaratë e rrezikshme dhe për këtë arsye do të duhej të reagonin autoritetet kombëtare. Madje sipas këtij ministri kjo është kërcënim për rendin kushtetues të Serbisë.

“Kjo nuk është një deklaratë politike, por një kërcënim për rendin kushtetues të Serbisë dhe ajo duhet të zgjidhet në mënyrë të ligjshme. Kjo nuk është një çështje e politikës, por e ligjit” ka thënë ai.