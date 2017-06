De Biasi reagon i acaruar pas kritikave: Do humbasim ndaj Izraelit…

Në konferencën për shtyp para ndeshjes me Izraelin, ajo që ka bërë më shumë përshtypje në ato që tha Gianni De Biasi, ishte për çështjen e rinovimit me Shqipërinë.

Megjithatë nuk është e qartë nëse me këtë përgjigje De Biasi ka dashur të thotë që është i përqendruar te ndeshja e radhës me Izraelit dhe jo te kontrata, apo nëse pas përfundimit të saj ai nuk do të jetë më trajner i Shqipërisë.

Për sa i përket ndeshjes me Izraelin, e cila do të luhet ditën e nesërme në orën 20:45 minuta, trajneri kuqezi u shpreh se do të futemi në fushën e lojës për ta fituar atë.

De Biasi u pyet se pse kombëtarja jonë mund të fitojë në Izrael. “Varet nga dëshira, nga kujdesi, nga mundësitë nga mentaliteti, nga interpretimi i lojës, janë disa mënyrë që të bëjnë të fitosh një ndeshje. Çdo ndeshje është e hapur dhe mundësitë ekzistojnë për ta fituar atë”, tha De Biasi.

Si mund të fitohet ndeshja ndaj Izraelit?

“Çdo ndeshje mund të fitohet në varësi të mënyrës si e përgatit, si e ndërton planin e lojës, sa shumë e dëshiron fitoren në krahasim me kundërshtarin, sa arrin t’i shfrytëzosh mundësitë që të krijohen, mentaliteti me të cilin futesh në fushë. Janë disa gjëra që të bëjnë të shkosh te fitorja. Ndeshjet në fillim janë gjithnjë të hapura dhe mundësitë se si mund të përfundojnë janë të shumta.”

Për ndryshimin e shpeshtë të skemës

“Mendoj se rëndësia më e madhe nuk janë numrat apo skemat, por është fakti se si e interpretojnë lojtarët sistemin e lojës dhe sa impenjohen për të dhënë maksimumin ndaj kundërshtarit që kanë përballë. Do doja që nesër të marr një përgjigje nga skuadra siç e kam marrë në këto dy vitet e fundit, teksa kemi vendosur në vështirësi kundërshtarë të mëdhenj.”

A e mendon fundin e kontratës?

“Jo.”

5 humbje radhazi, duke përfshirë Luksemburgun dhe Bosnjën, pse mendoni se do të fitojmë nesër?

“Nuk thashë që do fitojmë, thashë që do të luajmë për të fituar, ashtu siç luajtëm ndaj Luksemburgut. Por meqenëse jemi aq të dobët sa nuk fituam dot ndaj Luksemburgut, atëherë me siguri që nesër do të humbim. A je i kënaqur?”

Objektivi për vendin e 3-të vihet në rrezik nëse nuk fitohet nesër

“Ka ndodhur më shumë se një herë që Shqipëria është renditur e 4-ta, e 5-ta apo e 6-a. Të vdekurit numërohen në fund të betejës dhe jo gjatë saj.”