De Biazi pas fitores me Izraelin: Duhet të hakmerreshim, e ardhmja ime vendoset pas dy ditësh

Fill pas përfundimit të ndeshjes me Izraelin, ku Shqipëria triumfoi me rezultatin 0-3, trajneri i Kombëtares Kuq e Zi, Giani De Biazi pohoi se u kishte premtuar lojtarëve se do ‘hakmerrej’ me të njëjtin rezultat kundër kësaj skuadre. Në një interviste për RTSH, De Biazi tha mes të tjerash se loja e sotme ishte meritë e djemve të Kombëtares.

“Kjo është fitorja e skuadrës. Bëri atë që duhet të bënte sipas këshillave të mia. Ishte ajo që u kam kërkuar dhe pas ndeshjes me Italinë, që do fitonim me Izraelin 0-3. Ndaj jam pak i acaruar. Ndodhi ajo që duhej të ishte. Behët fjalë për një slogan sa herë fiton: ‘Suksesi i takon skuadrës dhe sa herë që humbet koston e merr trajneri’. Ky është një edicion që ne kemi tentuar të punojmë me ekipin. Por grumbullohemi njëherë në tre muaj, ndaj kemi ndenjur 2 javë bashkë si skuadrës”, tha Giani De Biazi.

Mes të tjerash u pyet edhe në lidhje me mundësinë e rinovimit të kontratës me skuadrën tonë të Kombëtares, ndërsa ai tha se kjo çështje do të vendoset pas dy ditësh. “Kjo ishte pjesë e ndeshjes sot. Pasnesër shihemi dhe flasim për këtë çështje”, pohoi shkurtimisht De Biazi.

(ed.me/BalkanWeb)