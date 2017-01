“Deadline”, Gruevski po i numëron ditët

Dy partitë politike në Maqedoni, VMRO DPMNE-ja, e cila ka fituar numrin më të madh të mandateve në bllokun politik maqedonas, dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, në bllokun politik shqiptar, nuk kanë dhënë hollësi për bisedimet që po zhvillojnë për formimin e Qeverisë së re të Maqedonisë.

Ato as që kanë dhënë sinjale se së shpejti mund të ketë një qeveri të konstituuar ndërmjet tyre, njofton agjencia e lajmeve INA.

Artan Grubi, shefi i kabinetit të liderit të BDI-së Ali Ahmeti thotë se, gjatë procesit të bisedimeve për qeverinë e re, nuk ka asgjë të re, në raport me atë se cfarë ka thënë deri më tani kryetari i partisë.

“Ne jemi duke vazhduar edhe me konsultime interne brenda partisë. Konsultime po i zhvillojmë edhe me intelektualë, gazetarë, përfaqësues të organizatave jo qeveritare si dhe me faktorin ndërkombëtarë brenda dhe jashtë vendit”, është shprehur Grubi.

Ndërkohë, lideri i BDI-së, Ali Ahmeti është takuar me katër nënkryetarët e partisë që udhëheq. Në këtë tryezë ua ka përcjellur bisedat në takimin e tij me Nikolla Gruevskin dhe me Zoran Zaevin.

Vendimin për të hyrë në qeveri BDI-ja duhet ta sjellë në katër ditët që vijnë.

Sinjale të qarta për krijimin e qeverisë nuk ka as nga partia e VMRO-së, e mandatuar nga Presidenti, Gjorgje Ivanov.

“Do t`ju informojmë sapo të kemi momente të reja”, ka deklaruar zëdhënësi i VMRO DPMNE-së, Ivo Kotevski Agjencia e lajmeve INA mëson se lideri Nikolla Gruevski nuk është i gatshëm të pranoj në tërësi pikat e Platformës shqiptare të firmosur në Tiranë. Në anën tjetër edhe LSDM-ja e Zaevit qëndron e heshtur përballë këtij dokumenti.(INA)