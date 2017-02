Debati i ashpër në OKB: Ja përplasja mes përfaqësuesve të Kosovës dhe Serbisë

Në një sesion rutinë të Këshillimit të Sigurimit për Kosovën, përfaqësues të Beogradit dhe Prishtinës u përplasën përsëri me dy vizione të kundërta. Serbia përfaqësohej kësaj here nga Presidenti Tomislav Nikoliç, i cili shprehu pakënaqësi rreth përpjekjeve të Prishtinës për krjimin e një ushtrie. Ambasadorja e Kosovës në SHBA, Vlora Çitaku tha nga ana e saj se Prishtina nuk do të diskutojë me Serbinë dhe me asnjë vend tjetër për krijimin e forcave të armatosura.

President serb Tomisllav Nikoliç tha se Republika e Serbisë është e angazhuar për zgjidhjen e të gjitha çështjeve të debatueshme nëpërmjet dialogut brenda kornizës së statusit-neutral. Vetëm përmes një qasjeje të tillë është e mundur arritja e stabilitetit në Kosovë. Qëllimi ynë kryesor, tha ai, është ruajtja e paqes, stabilitetit dhe jeta e njerëzve. Duke iu përgjigjur me vendosmëri të të gjitha sfidave, tha zoti Nikoliç, institucionet qeveritare të Republikës së Serbisë kanë qenë të dobishëm në qetësimin e tensioneve në Kosovë që kërcënojnë të shkallëzohet.

“Në këtë kontekst, do të doja të theksoj në veçanti deklaratat e dëmshme të bëra në lidhje me një formacion të mundshëm të Ushtrisë së Kosovës; do të ishte një shkelje e qartë e Rezolutës 1244 dhe në të njëjtën kohë, një kërcënim i ri serioz i përpjekjeve të investuara për stabilitetin jo vetëm në Kosovë, por edhe për Ballkanin Perëndimor,” tha zoti Nikoliç.

Presidenti serb tha se Serbia kërkon që Kosova të përmbushë marrëveshjet e arritura katër vjet më parë dhe se angazhimi i vendit të tij për të plotësuar marrëveshjet e arritura mes palëve përmes dialogut nuk ka patur të njëjtën përgjigje nga pala shqiptare.

Ambasadorja e Kosovës në Shtetet e Bashkuara, Vlora Çitaku tha se mësimet e Kosovës janë mjaft të thjeshta: mund të fitosh nëse ke të drejtë, nëse kauza është e drejtë, edhe nëse nuk je më i fuqishmi. Ambasadorja Çitaku tha se vendi i saj do të nderojë gjithmonë rolin e Këshillin e Sigurimit, por ka ardhur koha për të ecur përpara. Në kundërshtim me deklaratën e Presidentit serb, ajo tha se takime të tilla të janë shpenzim i pajustifikuar kohe.

“Shpenzimi i milionave për të mbajtur në Kosovë UNMIK-un, i cili nuk ka më një mision ose funksion është gjithashtu kosto e pajustifikuar,” tha ambasadorja e Kosovës.

Zonja Çitaku tha se Kosova nuk do të diskutojë me Serbinë apo dhe me asnjë vend tjetër krijimin e forcave të saj të armatosura. Ky, tha ajo, është një vendim i ligjshëm i autoriteteve të Kosovës.

Ajo e quajti ndalimin e zotit Haradinaj në Francë me kërkesë të Serbisë “një akt të dëshpëruar” të Beogradit për të kthyer prapa historinë. Serbia, tha ajo, ka ngritur më parë akuza të ngjashme kundër të gjithë udhëheqësve perëndimorë, duke përfshirë presidentin Bill Clinton. Zonja Çitaku tha se Serbia ka dështuar të merret me të kaluarën e vet, me krimet e vërteta që janë kryer në Kosovë gjatë luftës. Ajo tha se asnjë serb nuk është akuzuar apo dënuar për krime lufte në Kosovë,’ përkundrazi, ata janë ngritur në pozita të larta. Zonja Çitaku përmendi ato që ajo i quajti provokime të Serbisë, si treni me simbole serbe dhe muri në Mitrovicë. Ajo tha se serbët që jetojnë në Kosovë nuk duhet të mbahen peng nga Beogradi dhe të shërbejnë si vegla të tij.

Ambasadorja e Kosovës në SHBA, Vlora Çitaku në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të OKB-së ia ka përkujtuar presidentit serb Tomislav Nikoliq se Kosova tashmë është e pavarur dhe është njohur nga pjesa dërmuese e shteteve të botës.

Çitaku duke folur për rastin e ndalimit të Ramush Haradinajt në Francë, shpreson se shteti francez do të veprojë drejt dhe do ta lë të lirë liderin e AAK-së, meqë dy herë është shpallur i pafajshëm në Hagë.

“Haradinaj është shpallur dy herë i pafajshëm në Hagë dhe nuk kemi dyshime se drejtësia franceze do të veprojë drejt. Por, kjo nuk është drejtësi, kjo është përndjekje. Ne nuk kemi dyshime se ky proces do të përfundojë dhe Haradinaj do të kthehet në Kosovë”, tha Çitaku.

Ambasadorja Çitaku ka përmendur edhe krimet e Serbisë të shkaktuara në Kosovë, duke thënë se në vitin 1999 vetëm në Gjakovë janë vrarë mbi 1900 persona.

Pavarësisht kësaj, sipas Çitakut , asnjëherë nuk pasur sulme ndaj Kishës në Gjakovë, edhe pse ajo nuk paguan asnjë obligim ndaj komunës.

“Vetëm muajin e kaluar qendra humanitare në Serbi ka publikuar fakte që Serbia ka bërë gjithçka për të fshehur krimet. Zero është numri i serbëve të akuzuar për krime të luftës në Kosovë. Ata po avancohen në pozita të larta, ish shef i shtatmadhorisë së forcave serbe Lubisha Dikoviq”, shtoi ajo.

Çitaku foli edhe për ndaljen e trenit dhe provokimet e Serbisë që po ia bënë Kosovës. Ajo tha se ka qarkullim ditor të trenit nga Kosova për në Serbi.

“Kemi një vijë hekurudhore ku njerëzit lëvizin lirshëm. Ndërsa, një ditë prej ditësh Serbia nisi një tren me thënien ‘Kosova është Serbi’. Ju që jeni të ulur në këtë vend a do të lejonit një gjë të tillë në vendin tuaj. Serbia pas vendosmërisë sonë, ka vendosur ndaljen e trenit. Kemi pasur rastin edhe me murin në qendër të Mitrovicës dhe tani është rrënuar nga vet ata që e ndërtuan. Këto lojëra duhet të marrin fund”, tha Çitaku.

Diplomatja kosovare theksoi edhe përkushtimin e Kosovës për themelimin e Asociacionit të Komunave Serbe, por siq tha ajo vetëm sipas Kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës.

Ndërsa, tha se nuk do të flasin me Serbinë për themelimin e Forcave të Armatosura të Kosovës.

Asosacioni i Komunave Serbe në Kosovë do të themelohet, duke u përmbushur kështu marrëveshja e Brukselit e arritur mes Prishtinës dhe Beogradit zyrtarë. Kështu ka deklaruar në Këshill të Sigurimit të OKB’së, Ambasadorja e Kosovës në New York, Vlora Citaku.

Por, sipas Citakut themelimi i ASK’së do të bëhet vetëm në përputhje me Kushtetutën e Kosovës dhe pa kompetenca ekzekutive.

“Do të themelojmë asosacionin në përputhje me kushteton tonë dhe pa kurrfarë kompetence ekzekutive”, tha nder tjera ambasadorja Citaku gjatë fjalimit të saj në Këshillin e Sigurimit.