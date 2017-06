Me shumicën e votave, u miratua propozimi i Qeverisë për shkarkimin e Prokurorit shtetëror publik, Marko Zvërlevskit. Këtë, para pak kohe e deklaroi Kryetari i Këshillit të prokurorëve, Petar Anevski, i cili tha që ky propozim që sot do të dorëzohet në Kuvend. Në lidhje me qëndrimin e mëparshëm, që Zvërlevski ka punuar në mënyrë të përsosur, Anevski tha se ky ishte mendimi i tij, ndërsa Këshilli duhet të prononcohet në tërësi, para publikut.