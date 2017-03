NJE MERCENARIZEM I PESHTIROSUR

Nijazi Muhamedi

Kjo pune e “Deklarates…” si ka nisur ashtu edhe do soset.Ka nisur si nje komedi , dhe do marre fund si komedi e peshtirosur, se lojen e saj e bejne skota karagjozesh qe bashkohen me skoten e dyte per t’i bere sherre se tretes dhe bashke me te treten te ndajne pazare me te katerten dhe te gjitha bashke t, ia hedhin nje populli te tere…