Deklarata e kësaj shqiptareje që jeton në Serbi, ka tmerruar gjithë Serbinë

Amina Nurovic është një qytetare e Sanxhakut që thotë se është shqiptare.

Sipas saj, nuk është aspak e lehtë për të deklarimi si shqiptare në Novi Pazar, por ajo thotë se ndihet krenare për një gjë të tillë. Ajo ka shkruar se nuk do të dorëzohet dhe do të bëjë çmos që Sanxhakun t’ia kthejë kombit të vet.

“Nuk është faji im , shqiptarë të dashur , që jetoj nën Serbi dhe që më kanë asimiliuar në një kombësi thetër. Unë nuk e kam ditë të vertetën tonë, deri para pesë vitesh, por sot e di dhe jam krenare për atë çka jam unë, atë çka ishte gjyshi im. Ju , disa individë, sa të doni më mendoni akoma si boshnjake , shkin? nga Serbia… etj, por unë prap se prap , shqiptarinë time do e mbaj në zemër dhe e kultivoj . Unë edhe më tutje do të luftoj për ta rikthyer Sanxhakun në kombin e vetëm , të vertet. Lehtë e kanë disa Sanxhaklinjë që jetojnë në Gjermani me Shqiptarët tonë, të deklarohen Shqiptarë, por ejani, ejani ju në Sanxhak , këtu , dhe thuajeni dhe mbajeni, atë që unë e deklaroj qe pesë vite pa ndarë, nuk do të mund ta mbani as një muaj, e di”, ka shkruar ajo.

