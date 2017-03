Der Standard: Zaev vendos ultimatum me prezantim ekstra patriotik, ja pse shqiptarët u takuan në Tiranë

Ai tha të premten se qëllimi është sjellja e demokracisë dhe shtetit ligjor so dhe integrimi i vendit në BE dhe NATO. Në programin e tij parashikohen edhe reforma ekonomike dhe një reformë mbi televizionin shtetëror. Në vijim duhet të zgjerohet ligji i tanishëm i përdorimit të gjuhës, ashtu që të gjithë qytetarët – tha Zaev – në gjuhën e tyre të mund të komunikojnë me institucionet shtetërore. Partitë shqiptare kërkuan që gjuha shqipe të jetë zyrtare. Kjo kërkesë ka sjellë protesta masive në gjithë territorin. Protestuesit frikësohen, që Maqedonia do jetë që shtet “bilingual” ose “binacional”. Rreth 65 përqind të banorëve paraqiten si maqedonas dhe rreth 25 përqind janë shqiptarë, ndërsa ka edhe turq, romë, serbë, boshnjakë dhe vllahë. Shumë protestues kanë deklaruar se me ligjin e ri të gjuhës detyrohen të mësojnë gjuhën shqipe. Andaj kanë frikë nga cënimi i identitetit kombëtar, federalizimit të vendit, një ndryshim të flamurit ose himnit. Bile pretendojnë se partitë shqiptare me ndihmën e Kosovës dhe Shqipërisë dëshirojnë krijimin e Shqipërisë së madhe, edhe pse kjo ska asnjë argument.