Dhuna ndaj Grupit të Kumanovës – “Gjykata maqedonase bën krim të organizuar”

Prokuroria Publike me muaj të tërë jep përgjigje të njëjtë, se janë grumbulluar dëshmi dhe se po hetohen rastet e denoncuara. Ky veprim i Prokurorisë Publike, Gjykatës dhe policisë, sipas juristit Osman Kadriu është krim institucional i organizuar.

“Ata pengojnë me qëllim, me tendencë dhe prapavijë konkrete, në forma kundër ligjore dhe kundër juridike, me qëllim që të mos ketë procedimin të këtyre lëndëve. Krimi vazhdon. Kemi krim të organizuar. Për fatkeqësi edhe më të madhe edhe për shtetin dhe qytetarët, vepra penale që ushtrohen nga persona zyrtare”, tha Kadriu për televizionin Alsat.



Osman Kadriu, jurist

Kadriu hedh dyshimet se pas keqtrajtimeve të njëpasnjëshme dhe mosreagimeve të institucioneve në drejtim të zbardhjes së keqpërdorimit të kompetencave nga ana e pjesëtarëve të policisë, qëndron ideja e pushtetit për të detyruar të akuzuarit të pranojnë fajin dhe me këtë të përfundojë procesi gjyqësor.

“Me këto veprime që i ndërmerr policia, pjesëtarët e saj, pra, ndikojnë tek të akuzuarit në mbrojtjen e tyre që ata faktikisht të deklarohen ose pranojnë ndonjë vepër për të cilën nuk ka elemente. Në një mënyrë imponohet një deklarim i dhunshëm”, u shpreh Osman Kadriu, Jurist.

Avokati i popullit është i pafuqishëm në këtë rast. Sipas Ixhet Memetit, Prokuroria më shumë i beson policëve se sa denoncimeve me dëshmi relevante.

“Prokuroria Publike më shumë besim ka në deklaratat e policëve dhe neve na informon se është në rregull, respekt për dëshmitë që i siguroni, megjithatë policët kanë deklaruar se nuk kanë ushtruar dhunë”, tha Ixhet Memeti, Avokat i Popullit. Për një vit, janë torturuar rreth 37 pjesëtarë të grupit të Kumanovës. Dhuna në disa raste ka ndikuar edhe në mbarëvajtjen e seancave gjyqësore. Më së tepërmi dhunë është ushtruar gjatë transportit kur të akuzuarit janë dërguar nga burgu në gjykatë dhe anasjelltas.