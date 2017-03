Diplomatët “pushtojnë” Kuvendin e Maqedonisë!

Me dyer të nbyllura ka filluar mbledhja e Komisionit kuvendor për Emërime dhe Mandatine në Kuvendin e Maqedonisë. Shkak për mbylljen e dyerve të Komisionit për gazetarët është prezenca e diplomatëve që kanë ardhur ta ndjekin këtë mbledhje, raporton Gazeta Lajm. Në mbledhjen e sotme pritet të verifikohet kandidati ose kandidatët për kryetar të Kuvendit të Maqedonisë, i cili më pas do të caktonte mbledhjen ku do të zgjedhet qeveria e re.

Burime të Gazetës Lajm thonë se nuk përjashtohet mundësia që gjatë mbledhjes së Komisionit dhe pastaj edhe mbledhjes kuvendore ku do të zgjedhet kryetari i Kuvendit. Prezenca e diplomatëve është pikërisht në funksion të evitimit të këtyre tensioneve.