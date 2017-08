Disa fjalë nga Komandant HOXHA për Arbana Xharrën dhe dy shokët e saj!

Kur guximi të mungon, Kur e urren popullin tënd ja shet shpirtin djallit!

Këta injorant me i pyet se ato apo familja e tyre çka kan sakrifikuar për shqiptari kundër barbarëve sllav? NO COMENT

Në anën tjetër hedhin vnerë kundër shqiptarëve duke u munduar të na bindin se Islamin e kan armik, asnjë fjalë kundër Serbisë apo slavëve nuk e hudhin padyshim qeni nuk guxon me leh “GAZDEN” (PRONARIN).

Në vitin 1878 Serbia masakroi dhe dëboi gjith shqiptarët musliman Toplis, Prokuple, Kurshumli, Nish ETJ

Shqiptarët Ortodox i asimiloi në Serb, poashtu edhe Grekët vranë dhe dëbuan Qamët Musliman kurse Qamët Ortodox nuk i preku me masakra e dëbime por i asimiloi,

Maqedonia dhe Mali i Zi poashtu asimiluan shqiptarët ortodox deri në kohën tonë!

Në luftën e Kosovës dhe Maqedonisë me qindra Xhami u shkatruan dhe asnjë Kishë nuk u rënua!

Shqiptarët në Ballkan pengojnë Moskvën, Athinën dhe Beogradin, kurse shqiptarët ortodox nuk u pengopjn por asimilohen, dua të them se Islami garanton vazhdimsinë e Shqiptarisë.

Këta 3 musketerë (Selim Hasanj, Xhemal Ameti, Arbana Xharra) të Djallit mundohen të na bindin se Islami është armiku i Shqiptarëve, Faik Konicën dhe rilindasit tjerë kta nuk i lexojnë sepse nga planet e Cubrilloviçit marrin rroga!

Aq të marrë që jan nuk e kuptojn se shajn dhe ofendojnë çdo shqiptar1% Musliman pa Hak dhe armiqsohen bëhen HASM me vëllezërit e gjakut për rroga nga Sllavizmi!

Unë personalisht nç çdo shkrim të këtyre 3 idiotave fyhem pa ju patur hak si shqiptarë, patriot, komandant dhe praktikant i fesë Islame

Xhezair Shqiri – Komandant HOXHA

Comments

comments