Ditë të vështira për Veljanoskin

Trajko Veljanoski po kalon ditë të vështira. Ai sot dhe dje ka qenë nën presion për zgjedhjen e anëtarëve të komisioni për zgjedhje dhe emërim.

Për sot ishte planifikuar që të mbahet seancë e këtij komisioni nga ora 12 por një gjë e tillë nuk ndodhi.

Seanca është caktuar në ora 15 e 30, duke lënë hapësirë për ripozicionim të vendimeve.

Në këtë komision OBRM-PDUKM do të ketë gjashtë anëtarë, LSDM do të ketë pesë anëtarë ndërsa BDI dhe Lëvizja Besa do të kenë nga një anëtar.

Dje u vendos që partitë të përfaqësohen nga Ilija Dimovski (OBRM-PDUKM), Oliver Spasovski (LSDM), Talat Xhaferi (BDI) dhe Afrim Gashi (Lëvizja Besa)