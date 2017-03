“Djali im vdiq nga kjo bimë helmuese”, kujdes fëmijët i vret për 1 minutë dhe të rriturit për 15

Pasi i ndodhi fatkeqësia me fëmijën e saj, nëna e djaloshit e shpërndau këtë informacion për të gjithë që të ruajnë fëmijët dhe veten nga kjo lule vdekjeprurëse.Historia e trishtë e jetës së saj filloi atëherë kur Esteban, djali i saj 5 vjeç po luante me këtë bimë, madje dhe e kishte konsumuar. Pas pak nëna e tij vuri re se i biri nuk ndihej mirë.Lëkura i kishte marrë një ngjyrë të çuditshme dhe shfaqte probleme të mëdha në frymëmarrje. Kam marrë menjëherë ambulancën, por ishte shumë vonë dhe djali im vdiq”, ka thënë mamaja.Arsyeja se pse i vdiq i biri ka të bëjë me kimikatin që vjen nga lulja AMOENA, i cili është vdekjeprurës.Shtëpiaket e mbajnë në shtëpi këtë lule sepse ajo qëndron jeshile dhe ka rezistencë edhe nëse nuk ndodhet në diell.Deri pak vite më parë janë numëruar 64 mijë raste helmimi nga kjo lule dhe nëse nuk veprohet shpejt ajo është vdekjeprurëse.