Djali nga Kosova: Më ndihmoni ta gjej dhe ta takoj këtë vajzë që e pash tek Meda në Ulqin

Njoftimi i çifteve përmes formes elektronike të njoftimeve duket se po bëhet trend. Janë shpeshtuar rastet kur djemtë dhe vajzat po i kërkojnë ‘simaptitë’ e tyre përmes njoftimeve të dërguara në faqe të ndryshme.

Raste të tilla u publikuan në medja që tri ditë rresht.

E një rast i ngjashëm është paraqitur sonte tek mediat.

Një lexues ka shkruar tek faqja jonë se është duke e kërkuar një vajzë, të cilët e ka parë në klub në Ulqin.

Ja njoftimi i tij:

Ju lutem me ndihmoni!

#ANONIM- Pershendetje.Kam pare qe jeni faqja me e shikuar ne trojet shqiptare dhe kam shpresen ta gjej vazjen te cilen e dua.

Kete te marte mbremje ishte meda dhe kida ne ulqin ne clubin Hollegro po u qujke dhe aty isha vetem me nje shok timin por pash nje vajz e cila me preku shum ne zemer e di qe ishte nga Kosova por qe jetonte jasht diku por nuk mundja te i flisja pasi ajo ishte me prinderit dhe motren e saj , ka qen e veshur zi, nga prapa qe kisha me von doli me afer skenes pasi filloi te kendonte Kida , dmth e kisha perpara dhe qdo her e shikoja por asnjeher nuk pata guximin te i shkoja edhe pse me shkonte mendja me shtyke zemra te shkoj aty tek ta edhe pse ishin prinderit e saj e te ju them se kam diqka shum te madhe brenda meje per kete vajz.

Prinderit e saj ishin shum te rinj e theksoi ishin vetem dy vajza dhe prinderit ju lutem shum postojeni ndoshta e sheh kete postim dhe do doja veq te i thoja dy fjal asgje me shum , te i thoja se sikur po vdisja kur e mendoja momentin qe me ndoshta kurre sdo te te shoh ne kete bote ???? kjo me beri qe te ju shkruaj.

