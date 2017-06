DnV: PAN 36.9 %, LAA 26.2 % Vetëvendosje 24.7 %

Në konferencën e katërt me radhë Demokracia në Veprim (DnV), prezantoi rezultatet preliminare të zgjedhjeve të 11 qershorit për Kuvendin e Republikës së Kosovës.

Ismet Kryeziu nga DnV tha se janë duke vëzhguar procesin e numërimit të votimeve.

Ai njoftoi se në Komunën e Deçanit, në dy qendra të votimit kanë hasur problem për të vazhduar të jenë prezent gjatë numërimit të votave atje, por që me ndërhyrjen e policisë tashmë është rregulluar çështja në fjalë.

Sipas të dhënave statistikore për rezultatet preliminare të publikuara nga DnV, prinë koalicioni PAN me 36.9 përqind, LAA me 26.2 përqind dhe e treta vjen Vetëvendosje me 24.7 përqind.

DnV prezanton 30 për qind të votave të numëruara: PAN e para, LAA e dyta, VV e treta

Demokracia në Veprim thotë se ka proceduar 30 për qind të numërimit të votave në të gjithjë Kosovën dhe sipas këtij koalicioni të OJQ-ve, në këtë fazë e para është PDK-ja me koalicionin e saj.

LDK-ja dhe aleatët e saj mbesin në pozitën e dytë, derisa Vetëvendosje në vendin e tretë.

PAN: 36.9 për qind

LAA: 26.2 për qind

VV: 24.7 për qind

Srpska: 3.5 për qind

Të tjerat: 8.8 për qind

Nuk përfshihen votat me kusht dhe votat nga jashtë..