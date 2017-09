Doki filloi fushatën me Forumin e Gruas (FOTO)

Sot, Kryetari z.Izairi, zyrtarisht filloi fushatën zgjedhore me një takim me gratë dhe vajzat e Komunës së Zhelinës.

Një bashkëbisedim rreth programit elektoral, dhe një mesazh i fuqishëm se bajraktarizmi në betejën për barazi gjinore dhe mundësi të barabarta për të gjithë, i takon gjinisë më shumë të përfaqësuar.

Fjalë rasti mbajtën kryetarja e Forumit të Gruas- Dega Zhelinë, Sejbushe Iljazi, si dhe kandidatja për këshilltare Adelina Aliu.

Pas prezantimit të programit nga ana e z. Izairit, u ngritën disa çështje nga ana e të pranishmëve si çerdhe për fëmijë, shkollat në Cerovë dhe Leshnicë të Poshtme, ujësjellësi për vendbanimet e Dervendit etj.

Më poshtë gjeni fjalën e plotë të z.Fatmir Izairit:

Të nderuara zonja,

Ndjehem shumë i respektuar që sot keni lënë anësh aktivitetet dhe punët e përditshme dhe keni ndarë kohë që të jeni prezent në këtë takim.

Zonja të nderuara, Ju jeni shtylla e shoqërisë dhe vendit tonë, Ju jeni pjesë e një sistemi të shenjtë duke filluar prej atij në familje, e deri në përmasat më të mëdha shoqërore, andaj këtë takim me Ju e perceptoj si një ndër takimet e mia shumë të rëndësishme, sepse bashkë me Ju do të shënojmë fitoren e trefishtë me radhë.

Përfshirja Juaj në aktivitete të këtilla ka një dimension shumë më ndryshe ndaj ecurive të proceseve politike, ekonomike dhe sociale dhe akoma e më tepër duhet të fuqizojmë pjesëmarrjen Tuaj në vendimarrjet e ndryshme në komunën e Zhelinës, duke krijuar shanse të barabarta për të kontribuuar pozitivisht për një komunë më të mirë, sepse Ju jeni roli kyç i formësimit të shoqërisë tonë në përgjithësi.

Pjesëmarrja aktive e grave në jetën publike e private të një vendi është sa një e drejtë aq edhe një domosdoshmëri.

Sigurisht se gjatë dy mandateve të kaluara, kemi pasur shumë vështirësi socio-ekonomike në vendin tonë, por kemi pasur një program të strukturuar mirë, gatishmëri, vullnet dhe guxim që të realizojmë pikësynimet tona.

Asnjë qytetar i Komunës së Zhelinës e as Ju, nuk e kishi merituar gjendjen në të cilën e gjeta komunën para 8 viteve, e cila ishte në një katrahurë të vërtetë. Nuk dua të flas për atë në detaje, por dua të them se qeverisja e komunës për këto 8 vite, ka qenë një sakrificë e madhe për ne, sidomos duke harxhuar energji që ta kthejmë komunën në pikën zero, sepse ishte në një minus të madh në të gjitha aspektet.

Sot reflektimi jonë është më ndryshe, sot nga një shembull i keq që ishte dikur, jehona e punëve të kryera dhe sukseseve në komunën tona ka kapluar çdo vend, sot për ne flasin e shkruajnë edhe vendet Europiane, sot fëmijët tanë shkollohen në kushte më të mira, sot ne ecim mbi rrugë të asfaltuara, sot ne kemi më shumë se kurdoherë investime dhe mbajmë primatin e investimeve në këtë rajon, sot fëmijët Tuaj mund të mendojnë për të ardhmen e tyre këtu, sot kemi rrjetin e ujësjellësit dhe kanalizimeve në çdo vendbanim e të tjera.

