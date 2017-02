Drama në Haraqinë të Shkupit ka ndodhur dje në ora 17.50, në një pompë të benzinës, ku disa persona të maskuar dhe të pajisur më armë, duke marrë qarkullimin ditor, njofton Portalb.

Policia informoi se hajdutët me maskë në fytyrë dhe me armë i kanë kërkuar punëtorit i cili ka qenë në ndërrim paratë, dhe ka ikur duke marrë me vete 180.00 denarë nga kasa e pompës së benzinës.

Janë ndërmarrë masa për zbulim të aktorëve të ngjarjes dhe për zbardhje të tërësishme të rastit.