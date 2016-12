Dramë në Tetovë, banori i Kamjanit i kërcënohet një plaku me pistoletë

Pesëdhjetë e dy vjeçari M.A. nga Tetova ka lajmëruar dje në polici se rreth orës 17 para punëtorisë së tij në hapësirën e gjelbër në park ka lëvizur vetura Pasat me targa kroate, transmeton TetovaSot.

Ai menjëherë ka reaguar i ka sinjalizuar shoferit që të mos e bëje këtë gjë dhe të ndaloje. Atëherë nga vetura ka dal 41 vjeçari M.R. nga Kamjani, e ka nxjerr një pistoletë dhe iu është kërcënuar M.A. se do të gjuaj. Ka nisur një zënkë verbale, pas së cilës M.A. iu është gjuajtur M.R. dhe ia ka marr pistoletën, e ka shtrirë për toke dhe pastaj djali i tij është paraqitur në polici, ku një polic nga SPB Tetovë menjëherë ka ardhur së bashku me koleg të tij.

Në konsultim me prokurorin publik, M.R. është arrestuar dhe gjendet në Stacionin Policor në Tetovë, si dhe një grua që ka qenë me të. Me vërtetim iu është marr edhe pistoleta dhe shtatë plumbat në të. Është biseduar me dytë dhe pastaj me vonë janë lëshuar.

Po ndërmerren masa dhe aktivitete për zbardhjen e tërësishme të rastit, pas së cilës do të vijoje padia adekuate penale.