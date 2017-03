Drejtori i shkollës detyron nxënësit të protestojnë

Drejtorët e shkollave detyrojnë nxënësit të kyçen në protestat e organizatës “Për Maqedoni të Bashkuar” e cila tani dy javë po proteston kundër platformës shqiptare. Sot gjatë orarit të mësimit në gjimnazin “Mirce Acev” në Prilep, drejtori Kiril Nikolloski iu mbante nxënësve fjalim politik se si sipas tij platforma rrezikon ndryshimin e simboleve shtetërore. Nëse ndodh zbatimi i dygjuhësisë, nëse ndodh ndryshimi i himnit, nëse ndodh ndryshimi i stemës, nëse ndodh zbatimi i simboleve shqiptare në… Më dëgjoni… – shprehet drejtori, Kiril Nikolloski. Por një nxënëse i kundërpërgjigjet atij, duke i thënë se është turp që ai t’u mbajë fjalim politik në institucionin arsimor. Drejtor akoma më e turpshme është që ju të na mbani fjalime politike në institucion arsimor … Mirupafshim! – reagoi një nxënëse. Safet Neziri tha se MASH është e njoftuar me rastin në fjalë dhe se do të merren masat e duhura ndërsa fjalimin e drejtorit e ka cilësuar si shovinist dhe në kundërshtim me të gjitha aktet ligjore dhe konventat ndërkombëtare. Ministri dhe Ministria e Arsimit është e njoftuar me këtë vepër dhe ne do të ndërmarrim të gjitha masat e mundshme ligjore institucionale. Ne si Ministri e Arsimit duke e njoftuar edhe Inspektoratin shtetëror të arsimit, që menjëherë të veprojë në terren dhe të ndërmerr të gjitha masat sanksionuese konform ligjit – tha Safet Neziri, MASH. Gjatë ditëve të kaluara, nëpër shkolla të ndryshme ishin vendosur pllakate me thirrje për t’iu bashkëngjitur protestave kundër platformës shqiptare. Në mesin e protestuesve janë vërejtur edhe persona të mitur, për çka kanë reaguar institucione të ndryshme në vend, Avokati i popullit, ambasada e fëmijëve “Megjashi” dhe organizata tjera./Alsat/