Dua Lipa: Jam single (VIDEO)

Këngëtarja kosovare me famë botërore Dua Lipa duket se është ndarë nga i dashuri i saj.

Ajo bashkë me modelin Isaac Carew ishin për dy vjet në lidhje, transmeton Klan Kosova.

Por duket se gjërat kanë ndryshuar kohën e fundit, ata nuk janë parë shpesh bashkë, ndërsa të heshtur kanë qenë edhe në rrjetet sociale.

Dua në një intervistë për një radio britanike, ka thënë se tashmë është “single” pa dhënë detaje të tjera.

Megjithatë këngëtarja Lipa vazhdon të kënaqet me sukseset e saj. Ajo ka bërë të ditur dje se ka arritur 100 milionë klikime me këngën e saj “Be the One”.