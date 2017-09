“Duke bërë qejf në orar të punës, ajo flokëzeza mike me shefin”, kush janë dy policet që denoncohen nga qytetarët?

Ka qenë deputet i PD-së, Myslim Morrizi ai që ka publikuar të plotë mesazhin e një qytetareje, e cila ankohet se ka pritur për orë të tëra në radhë për të aplikuar për pasaportë, ndërsa punonjëset ishin të zëna me publikimin e fotove.

Ajo ka dërguar në adresë të deputetit edhe një fotot, që sipas së cilës në orën që qytetarët prisnin në radhë, këto dy punonjëse merreshin me publikime të fotove në rrjetet sociale.

Denoncimi

Keto bejne “QEJF” ne orar te punes dhe ne zyre te SHTETIT.

Pa frike mund te quhen “te lindur per qef” qe punojne ne komisariatin e LUSHNJES.

Ja çfare me shkruan sot nje qytetare qe halli e ka çuar tek zyra e ketyre Vajzave prane komisariatit te policise LUSHNJE.

Pershendetje z Deputet.

Shif çfar bejne ne orarin e punes keto qe paguhen nga taksat tona, per ti sherbyer qytetareve.

Foto qe po te nis eshte e dites se premte me date 8 shtator 2017 ora 14:13.

Un jam nje qytetare nga Lushnja, qe kam pritur dy ore ne radhe per te plotesuar formularin per pashaporte.

Keto vajzat punojn tek policia tek aplikimi dhe ne orar te punes bejn foto me kembet perpjet tek zyrat e shtetit qe jan per sherbimin e qytetarve.

Qytetaret rrine ne radhe dhe kur te duan keto futen per aplikime.

Rrin ter diten me kembet ngritur pin kafe dhe I sherbejne njerzve kur I do qefi.

Nga qe jane te partise.

Ajo bjondja eshte Elona Gjermeni nga fshati Goriçaj.

Ajo floke zeza eshte Blerina Allkanjari nga fshati Kemishtaj.

Paguhen nga policia shtetit, dhe kane shume kompetenca.

Qe te dyja jane te emeruar nga shefi i komisariatit te Lushnjes, dhe nuk pyesin per njeri se jane te partise.

Edhe kur ankohet ndonjeri as ja mer njeri per baze se ajo floke zeza Blerina eshte shumee mike me shefin e komisariatit.

Jane per te bere aplikimet qytetaret per pashaportat, ketu bejne qytetaret plotesimin e formulareve,si dhe per patentat dhe per lejet e armeve.

Orari i punes eshte deri ne oren 16:00 dhe orari i fotos se qejfit eshte 14:13 dite e premte.

Kjo eshte policia qe duam???

Sqarim: (Per arsye etike dhe njerzore kam deryrimin te sqaroj se fotot jane publikuar nga vete keto punonjese ne profilet e Tyre).

Dhe denoncimi eshte se kjo foto eshte ne zyren e shtetit dhe ne orarin e punes, ndersa qytetaret sorollaten.

E nuk eshte menyra e te dalurit ne foto, se jashte zyres dhe orarit te punes jane qytetare te lire te bejne foto si te deshirojne.