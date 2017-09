Dy garues nga Kumanova në garat mbarëkombëtare të fitnesit dhe badibilldingut (FOTO)

Nën udhëheqjen e profesorit universitar doc.dr Astrit Iseni dhe mr. Ridvan Bilalli edhe këtë vit garues kumanovarë do të marrin pjesë në garat mbarëkombëtare të fitnesit dhe badibilldingut që më 9 shtator do të mbahen në Gjilan të Kosovës. Bëhet fjalë për garuesit Labinot Aliti student pranë fakultetit të gjeodezise në UT dhe Vaxhit Maliqi, student në universitetin e Vjenës, të cilët do të përfaqësojnë fitnes qendrën “Cybex Gym” nga Kumanova. Dy garuesit nga Kumanova do të debutojnë për here të pare në gara, ndërsa fokusimi i tyre do të jenë garat ndërkombëtare, siç është eventi fantastik i fitnesit dhe badibilldingut “Fitparade” që do te mbahet në Budapest të Hungarisë nga 13-16 tetor të këtij viti. (INA)

