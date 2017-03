Pezullimi i taksës radiodifuzive si dhe pezullimi i testimit ekstern, janë dy vendimet e para të Qeverisë së re. Kjo bëhet e ditur nga LSDM, e cila ka theksuar se do të ketë vendime që do të jenë në favor të qytetarëve dhe se do të synojnë reforma të vërteta të sistemit shtetëror dhe institucional, por edhe në dobi të qytetarëve, në çdo sferë.